Zëvendësministri i Shëndetësisë, Ilir Hasani nëpërmjet rrjetit social Facebook bën thirrje për më shumë kujdes dhe respektim të masave anti-Covid.

“Përderisa spitalet janë të stërmbushura me pacientë që trajtohen nga komplikime me Covid 19, e bile as edhe në spitale private vështirë të gjesh vend të lirë, në lokale e kafene ahengu ska të ndalë.

Ky moskujdes do të na kushtoj.

Kujdes, kujdes, kujdes, sa nuk është shumë vonë”, ka shkruar Hasani