Prej votave të përpunuara në gjithsej 13 vendvotime, sipas rezultateve të publikuara në faqen e KSHZ-së, në Komunën e Haraçinës prin kandidati i BDI-së, Ridvan Ibraimi me 2.286 vota, ose me 44,23 për qind të votave të fituara. E dyta renditet Milikije Halimi nga LSDM me 39,14 për qind të votave, përkatësisht me 2.023 vota të fituara. Ndërkaq, kandidati i ASH-AAA ka marrë 764 vota në këtë komunë. Sipas rezultateve, kandidati i BDI-së dhe LSDM-së shkojnë në balotazh.