Zëvendëskryeministri i parë dhe ministër për sistem politik dhe

marrëdhënie ndërmjet bashkësive, z. Artan Grubi, u takua sot me Andrea

Silvestrin, ambasadorin e ri të Republikës së Italisë në Shkup.

Në këtë takim u bisedua për përkrahjen e Italisë lidhur me integrimet

euroatlantike të Republikës së Maqedonisë së Veriut. Grubi dhe Silvestri

u pajtuan se Republika e Maqedonisë së Veriut në të gjitha mënyrat e

mundshme i përket Evropës dhe me këtë rast që të dy bashkë shprehën

optimizëm që vendi të vazhdojë të shënoj përparim në rrugën drejt

integrimit evropian.

Zëvendëskryeministri i parë Grubi iu falënderua për miqësinë e sinqertë

dhe tradicionale me Republikën e Italisë që ka Maqedonia e Veriut dhe me

këtë rast i shprehu gatishmëri për thellimin edhe më të madh të

bashkëpunimit dypalësh, me theks të veçantë në fushën e ekonomisë, për

çka u vlerësua se ekziston interes nga të dyja palët.

Gjatë këtij takimi Grubi theksoi se Italia është përkrahëse e madhe e

vendit dhe falënderoi autoritetet italiane për ngritjen e zërit për

çeljen e negociatave me Bashkimin Evropian.

Grubi tha që edhe në dy ditët në vijim, sot e nesër, do të bëjmë

përpjekjet e fundit për këtë vit që ta zhbllokojmë procesin e mbajtjes

së konferencës së parë ndërqeveritare me BE-në, por edhe ne çdo rast,

nuk do të ndalim proceset tona reformuese dhe përafruese me standardet

evropiane.

Grubi i tha ambasadorit italian Silvestri që prioritetet tona në vijim

janë: shëndeti publik, ekonomia dhe vendet e punës, drejtësia

joselektive dhe sundimi i ligjit përmes vetingut ndaj bartësve të

funksioneve publike, gjykatësve dhe prokurorëve, etj.