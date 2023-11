Në Samitin e dhjetorit të BE-së, Greqia nuk do të lejojë hapjen e kapitujve të parë me Shqipërinë. Gazeta shkruan se plani ishte nisja e negociatave përkrah Shqipërisë dhe Maqedonisë, por tashmë të dyja vendet do të kenë veton nga Greqia dhe Bullgaria.

Arsyeja e vetos është shkelja e të drejtave të kryebashkiakut të burgosur të Heimarës, Fredi Beleri të drejtat e të cilit Greqia i konsideron të rrezikuara.

Autoritetet shqiptare kanë arrestuar Fredi Beleri, kryebashkiaku i Himarës. Si pasojë e përkeqësimit të marrëdhënieve mes dy vendeve, Greqia nuk pranoi të jepte pëlqimin për hapjen e këstit të parë të fondeve që Shqipëria pret pas nisjes së negociatave.

Shqipëria shpreson se deri në fund të vitit do të mund të nisë negociatat me BE-në, pavarësisht nëse Maqedonia do të arrijë të kapërcejë pengesat bullgare për të njëjtin hap ndërkohë.

Shqipëria dhe Maqedonia konsiderohen pjesë e grupit të integrimit në BE dhe pritej që një veto për Maqedoninë të nënkuptonte veto edhe për Shqipërinë. Për shkak të interesit të ri të BE-së për zgjerim, duke i dhënë statusin kandidat Ukrainës dhe Moldavisë, Shqipëria shpreson të nisë negociatat, por ka mundësi që Greqia t’i qëndrojë në rrugën e saj.

Kryebashkiaku i Belaris akuzohet për korrupsion dhe ndërkohë autoritetet shqiptare nuk e lejojnë të marrë postin në të cilin është zgjedhur. Himara është një qytet me shumicë greke në Shqipërinë jugore dhe Greqia ka një interes të madh për ngjarjet atje.

Gazeta greke Kathimerini, e cila raportoi për këtë lëvizje të Greqisë, shpall bllokimin e burimeve financiare të Shqipërisë si “bllokada e parë greke” e Shqipërisë në BE. Gazeta bën të ditur se janë të mundshëm hapat e mëtejshëm, të cilët do të varen nga sjellja e Shqipërisë.