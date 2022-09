Gjykata Kushtetuese do të mbajë seancë në të cilën do të debatojë për nismën e shtruar paraprakisht nga Oda Ekonomike e Maqedonisë së Veriut në të cilën kontestohet Ligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për marrëdhëniet e punës, që në përmbajtje e përfshin “punën të dielën”.

“Në nismë thuhet se dita e pushimit të javës mund të jetë çdo ditë tjetër të dielën, se është përcaktuar edhe shtesë e pagës për punë të dielën në shumë prej së paku 50 për qind për çdo orë të kaluar në punë dhe se për këto arsye është lejuar pabarazi tek qytetarët para ligjeve”, thonë nga Gjykata Kushtetuese.

Gjithashtu pretendohet se me këtë zgjidhje ligjore punëdhënësit nga aktivitetet ekonomike të cilëve u ndalohet puna të dielave dhe që kanë pozitë të barabartë juridike për sa i përket pagesës së taksës dhe detyrimeve të tjera publike ndaj shtetit që janë të përcaktuara me ligj, vendosen në një situatë të pabarabartë ligjore pozicion me punëdhënësit nga aktivitetet ekonomike që lejohen të punojnë të dielave, në drejtim të krijimit të të ardhurave dhe fitimit.

Reklama

Lidhja e Sindikatave të Maqedonisë (LSM) dje i ka bërë thirrje Gjykatës Kushtetuese që ta refuzojë iniciativën e Odës Ekonomike, sepse siç thonë ata është në kundërshtim me Kushtetutën. Sipas LSM-së, nisma do të ruajë të drejtën e krijuar tashmë për një pushim javor të pandërprerë të përbërë nga të paktën 24 orë për një periudhë shtatëditore për mijëra punëtorë në vend, të cilët fitojnë të ardhura dhe fitime.