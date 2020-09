Maqedoni

Zaev: Regjistrimi në prill të vitit 2021, nuk ka anulim

Nuk do të ketë anulim të regjistrimit të popullsisë, ai do të kryet në prill të vitit të ardhshëm, u shpreh i prerë kryeministri Zoran Zaev. “Regjistrimi do të kryet në vitin 2021 dhe pikë. E anuluam në vitin 2020 për në vitin 2021 me kërkesë të opozitës dhe atë para pandemisë...