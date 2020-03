Gjermania zbuloi sot një paketë masash prej 750 miliardë euro për të lehtësuar dëmet në pandeminë më të madhe të koronavirusit në Evropë.

“Kjo është një paketë shumë e madhe me shumë masa,” tha ministri i Financave Olaf Scholz në një konferencë të përbashkët shtypi me ministrin e Ekonomisë Peter Altmayer, duke shtuar se Gjermania do të dyfishojë numrin e shtretërve në njësitë e kujdesit intensiv.