Komisioni Rregullator i Energjisë sot do të marrë një vendim për çmimet e reja të derivateve të naftës që do të vlejnë nga mesnata.

Javën e kaluar, çmimi i karburanteve u rrit përsëri, benzina dhe vaji ekstra i lehtë u rritën me 1 denar, dhe nafta me gjysmë denari.

Çmimet aktuale të karburanteve janë si më poshtë:

EUROSUPER BS-95 – 69,50 denarë për litër

EUROSUPER BS-98 – 71.50 denarë për litër

EURODIZEL (DE V) – 62,00 denarë për litër

Vaj për djegje ekstra i lehtë (EL-1) – 62,00 denarë për liter

Në 14 muajt e fundit, çmimi i derivateve të naftës është ngritur në qiell, çmimi i benzinës është rritur për 21.5 denarë, ndërsa çmimi i naftës me 17 denarë.