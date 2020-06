Presidenti i shtetit Stevo Pendarovski nesër në ora 12:00 do të ketë paraqitje në të cilën do t’i bëjë të ditura qëndrimet e tij në lidhje me gjendjen e jashtëzakonshme, mbajtjen e takimit të ri të liderëve, si dhe për mbajtjen e zgjedhjeve.Pendarovski, gjendjen e fundit të jashtëzakonshme prej 14 ditëve, e cila duhej të ndihmonte për realizimin e masave për menaxhim me krizën korona, e shpalli më 30 maj, ndërsa ajo përfundon të shtunën më 12 qershor.