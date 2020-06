Maqedoni

Moti sot në Maqedoninë e Veriut

Moti sot pritet të jetë me diell dhe me vranësira mesatare. Gjatë pasdites në pjesët veri-perëndimore dhe lindore të vendit do të ketë reshje të shiut. Temperatura maksimale do të jetë nga 17 deri në 29 gradë celsius. Në Shkup temperatura pritet të deri në 27 gradë celsius, Mavrovë...