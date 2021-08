Në rajonin e qytetit të Shkupit të shtunën dhe të dielën, 14 dhe 15 gusht, në orët e hershme të mëngjesit do të bëhet dezinsektim me aeroplan kundër mushkonjave, informojnë autoritetet e qytetit.

Dezinsektimi tokësor kundër mushkonjave, do të realizohet nga e hëna, 16 gusht, deri të premten, 20 gusht, prej orës 22 deri në orën 3, të ditës së nesërme.

Siç informojnë nga Qyteti i Shkupit, nëse kushtet e motit nuk lejojnë të spërkatet, dezinsektimi me aeroplanë do të bëhet ditën e parë të ardhshme, kur do të jenë të përshtatshme kushtet e motit, në terminin e njëjtë.

Njoftohen bletarët që me kohë t’i ndërmarrin masat e nevojshme për mbrojtje të bletëve.