Kryetari i Çairit, Visar Ganiu, ka apeluar tek bashkëqytetarët për më shumë kujdes dhe durim, me qëllim që sa më lehtë të kalohet situata me virusin korona. Ai tha se jemi dëshmitarë se gjendja vazhdon të mbetet problematike, andaj kërkon të vazhdohet me mbajtje të maskave, distancës fizike, larjen dhe dezinfektimin e vazhdueshme të duarve.

“Jam i vetëdijshëm për durimin e harxhuar dhe dëshirën për kthimin në normalitet, por rreziku ende ekziston dhe mundësia për prekje nga virusi ende është e madhe, prandaj të bëhemi shembull i mirë i kësaj ngjarjeje dhe jo e kundërta. T’u përmbahemi masave të domosdoshme për virusin deri ne përfundim të situatës” tha Ganiu.