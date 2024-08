Frutat janë të pasura me antioksidantë, fibra dhe vitamina esenciale, disa prej të cilave janë gjithashtu të larta në sheqer, të cilat mund të rrisin nivelet e glukozës dhe të çojnë në shtim në peshë.

Frutat që duhen shmangur nëse po përpiqeni të humbni peshë

Rrushi

Rrushi është plot me antioksidantë që mund të ndihmojnë në parandalimin e kancerit. Ai është një burim i shkëlqyer i vitaminave C dhe K dhe një zgjedhje e shëndetshme nëse keni presion të lartë të gjakut, por me 15 gram sheqer për filxhan, rrushi shmanget më së miri edhe nëse jeni duke u përpjekur të humbni peshë.

Mango

Një filxhan mango e copëtuar ka 2.6 gram fibra dhe 67 për qind të sasisë së rekomanduar ditore të vitaminës C dhe 46 gram sheqer për mango.

Ananasi

Ndërsa ananasi ka shumë përfitime shëndetësore – është i mbushur me vitaminë C dhe mangan, vëren Azzaro – është gjithashtu i pasur me sheqer.

Bananet

Bananet janë një nga frutat që janë të pasura me sheqer dhe, për rrjedhojë, mund të ndikojnë në objektivat tuaja për të humbur peshë. Një një banane ka më shumë se 15 gram sheqer.

Frutat që ndihmojnë në humbjen e peshës

Mollët

Nëse ju pëlqen të zëvendësoni një ëmbëlsirë me një mollë, atëherë jeni në rrugën e duhur. Mollët janë të larta në fibra dhe të ulëta në kalori, duke i bërë ato një zgjedhje të mençur diete nëse jeni duke u përpjekur të humbni peshë.

“Ushqimet me fibra të larta mund të ndihmojnë në ngadalësimin e tretjes dhe t’ju mbajnë më të ngopur për më gjatë”, shpjegon nutricionistja Kristen Smith.

Portokallet

Portokallet gjithashtu mund të ndihmojnë në objektivin e humbjes së peshës, por ato duhet të konsumohen si fruta dhe jo si lëng. “Shmangni lëngun e portokallit dhe në vend të kësaj hani një portokall të plotë ose të prerë”, rekomandon Smith. I gjithë fruti përmban fibra shtesë që kontribuojnë në ngopje.

Gjithashtu, portokallet janë të mbushura me vitaminë C, e cila ofron shumë përfitime shëndetësore, duke përfshirë rritjen e sistemit tuaj imunitar, duke ndihmuar trupin tuaj të prodhojë kolagjenin dhe duke ndihmuar në absorbimin e hekurit.

Avokado

Së fundi, mos harroni të konsumoni disa avokado, të cilat janë lidhur me shumë përfitime shëndetësore. Mos u mashtroni nga fakti se avokadot janë të larta në kalori. Ato përmbajnë lëndë ushqyese dhe yndyrna të mira që mund të na bëjnë të ndihemi të ngopur për një kohë të gjatë, duke reduktuar marrjen e përgjithshme të kalorive në dietën tonë.