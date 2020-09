Nëna e 14 vjeçares të abuzuar në Pogradec ka dëshmuar lidhur me ngjarjen e rëndë, duke thënë se vajza e saj është abuzuar prej dy vitesh nga 46 vjeçari.

Ajo shprehet se vajza e saj është tip i mbyllur dhe nuk shpreheshe, derisa vendosi të tregonte. Ajo shton se familjen Bizigjoni e konsideronin të sigurt, dhe se vetë abuzuesi i kishtë dalë në krah për rritjen e vajzës.

Dëshmia e plotë e gruas:

Ne e kishim të besuar, që po rrinte vajza me vajzën e tij,me të ëmën, me atë, ne e dinim familje të besuar.

Vinte vajza ime, e mërzitur, çfarë ke bir i mamit? Nuk shpreheshe…

Pastaj tha, mami kështu kështu. Ne e dinim njeri të sigurt, mirëpo doli maskara.

Ai vinte këtu te ne, më tha mua ku e keni burrin, se do ta marr në punë, i thash e kam këtu.

Erdhi u njohën, bënë muhabet, e pastaj na tha, vajza jote ka krahë te unë, e ushqej unë, me të ngrënë, me të gjitha do ta mbaj unë. Vajza mbrëmë u tmerrua, më tha mami lojta nga mendë, i thashë ç’fat ke me mami?

Vajza shpreheshe, por mori policinë.

U tha: jam shumë e shqetësuar ju lutem më ndihmoni.

Vajza më thoshte që donte ta godiste, ta përdhunonte, e kishte rrahur, e dinte ai që babai nuk është në gjendje ta mbrojë.

Unë kërkoj të dënohet dhe të mos afrohet, nuk e dua më atë lloj familje, ajo familje është shumë e shkatërruar, ju lutem shumë, nuk kam besim më. Unë atë familje e dija të besuar, kam nevojë shumë për ndihmë edhe është e mira që të më ndihmoni.

Ndihem e dëshpëruar, e mërzitur, shpresoj vetëm te shteti, në asnjë vend tjetër. Vajza është shumë e mërzitur, e trishtuar, nuk flet kollaj vajza ime”.

Skandali i abuzimit seksual u zbulua një ditë më parë në fshatin Vërdovë të Pogradecit, ku shtetasi Blerim Bizgjoni ka abuzuar seksualisht me një vajzë të mitur për rreth dy vite.