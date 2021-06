Mijëra qytetarë izraelitë janë duke festuar në sheshin Rabin në Tel Aviv pas zgjedhjes së qeverisë së re në Izrael dhe rrëzimit të Benjamin Netanyahut nga pushteti 12-vjeçar.

Kabineti i ri do të betohet pas votimit në Knesset ku mori 60 vota pro dhe 59 kundër qeverisë se re, e cila do të formohet nga lideri qendror i opozitës, Yair Lapid dhe ultranacionalisti Naftali Bennet që pritet të jetë Kryeministër i ri i Izraelit, shkruan Al Jazeera.

Tel Aviv is celebrating the end of the Netanyahu era pic.twitter.com/18WuN2vAvN

— Noga Tarnopolsky (@NTarnopolsky) June 13, 2021