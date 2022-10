Euro qëndroi pranë nivelit më të lartë që nga 22 shtatori kundrejt dollarit në Azi sot, monedha amerikane u dobësua kundrejt një shporte rivalësh, ndërsa paundi britanik zgjati rimëkëmbjen e saj pas vendimit të qeverisë për të hequr shkurtimet e diskutueshme të taksave mbi të ardhurat për më të pasurit e Britanisë.

Dollari australian ra ndjeshëm kundrejt dollarit amerikan pasi banka qendrore e vendit befasoi tregjet me një rritje më të vogël se sa pritej në normat bazë të interesit.

Dollari australian u ul deri në 0.97 për qind kundrejt homologut të tij amerikan në një moment gjatë seancës tregtare, dhe sipas të dhënave më të fundit në dispozicion, ai po tregtohet me 0.6482 dollarë, ose 0.5 për qind, raporton Reuters.

Banka Qendrore e Australisë tha se vendosi të ngadalësojë ritmin e shtrëngimit të politikës monetare pasi normat e interesit për kreditë në para u rritën ndjeshëm për një periudhë të shkurtër, por la të hapur derën për rritje të mëtejshme të normës bazë.

Euro u tregtua pranë nivelit më të lartë që prej 22 shtatorit mëngjesin e sotëm, duke fituar 0.15 për qind në 0.9838 dollarë.

Paundi gjithashtu u rrit 0.08 për qind në 1.1333 dollarë pasi hapi tregtinë me 1.13435 dollarë, të cilën e preku më 22 shtator, një ditë përpara se qeveria e re të tronditte tregjet me propozimin e saj të mini-buxhetit, i cili parashikonte një ulje të madhe taksash që do të financohej nga një rritje në huamarrjen e qeverisë.

Kryeministrja britanike Liz Truss, nën presionin e deputetëve të Partisë së saj Konservatore, braktisi atë plan dje.

Dollari humbi njëfarë mbështetjeje ndaj rivalëve pasi yield-et e thesarit të SHBA ranë brenda natës pasi të dhënat ekonomike vendase treguan një ngadalësim të prodhimit, duke sugjeruar që prodhuesit tashmë po ndjejnë ndikimin e rritjes agresive të normës së Rezervës Federale (Fed).

Indeksi i dollarit, i cili mat vlerën e monedhës amerikane kundrejt gjashtë rivalëve të saj kryesorë, ishte në 111.55 mëngjesin e sotëm, afër nivelit më të ulët prej 111.46, i parë për herë të fundit më 23 shtator. Indeksi i dollarit u hodh në nivelin më të lartë 20-vjeçar prej 114.78 pikësh të mërkurën e kaluar.

Një sondazh nga Instituti Amerikan për Menaxhimin e Furnizimit (ISM) i publikuar mbrëmë tregoi se aktiviteti prodhues i SHBA ishte më i ngadalshëm në gati dy vjet e gjysmë në shtator, pasi porositë e reja ranë. Kundrejt jenit japonez, dollari u rrit me 0.14 për qind në 144.77 jen, nën nivelin 145 jen që preku shkurtimisht të hënën, hera e parë që nga 22 shtatori kur autoritetet japoneze ndërhynë në tregun valutor për të mbështetur monedhën vendase.

Ministri japonez i Financave Shunichi Suzuki përsëriti dje se autoritetet janë të gatshme të ndërmarrin hapa “vendimtarë” në tregun valutor nëse lëvizja negative “e mprehtë dhe e njëanshme” e jenit vazhdon.