Ndryshimi i orës daton që nga Lufta e Parë Botërore. Koha e kursimeve ditore u prezantua për të ruajtur qymyrin në Luftën e Parë Botërore. Ajo u shfuqizua kur mbaroi lufta, por u kthye gjatë viteve 1980 kur u kthye nevoja për të kursyer, e nxitur nga kriza globale e naftës.

Shumë njerëz e urrejnë ndryshimin e orës kur fillon ora ditore në mars. Frustrimet me ndryshimet e orës bënë që Parlamenti Evropian të hartojë një ligj për të hequr përgjithmonë ndryshimin e ores në Bashkimin Evropian në vitin. Ky ligj erdhi pasi një sondazh me 4.6 milionë qytetarë të BE-së tregoi mbështetje të fortë për heqjen e tij.

Heqja e ndryshimit te ores ishte planifikuar fillimisht për vitin 2021, por nuk ndodhi. Në 2020 dhe 2021, Evropa, si pjesa tjetër e botës, ishte e zënë me trajtimin e efekteve shëndetësore dhe ekonomike të Covid-19, përcjell Albeu.com.

Negociatat ende nuk kanë filluar në Këshillin Evropian për ndryshimin e orës dhe kjo është shtyrë për në vitin 2023.

Detyrimi i të gjitha vendeve anëtare për të zbatuar të njëjtën kohë do të ishte i ndërlikuar, pasi disa do të merrnin më pak dritë se të tjerët. Kështu që Komisioni Evropian, i ngarkuar me ekzekutimin e vendimit nga Parlamenti, u ka kërkuar vendeve që të rreshtohen me fqinjët e tyre. Por edhe kjo do të ishte e ndërlikuar.

Prandaj sipas ligjit aktual të BE-së, ora këtë vit ndryshohet me 30 tetor në orën 3:00 të mëngjesit./albeu.com/