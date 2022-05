Maqedoni

Moti sot në Maqedoninë e Veriut

Moti sot do të jetë me diell dhe vranësira lokale. Në vend do të fryjë një erë e lehtë nga drejtimi i pjesës juglindore të vendit. Temperaturat minimale do të arrijnë nga 5 deri në 11, ndërsa temperaturat maksimale do të arrijnë nga 18 deri në 24 gradë celsius.