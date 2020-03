Prej këtyre 2 persona janë pozitiv me koronavirus, një person nga Shkupi dhe një nga Ohri. Në klinikën Zhan Mitrev janë testuar 17 pacientë pozitivë me koronavirus, të cilët do të vërtetohen gjatë ditës së sotme.

Me këtë numër të të prekurve të ri, deri në ora 10:00 është 19, ndërsa numri i përgjithshëm në vend është 67.