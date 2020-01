Periudha e kontratës sipas së cilës kontraktori ndërtues “Granit” do të ndërtojë dy kilometrat e parë të autostradës Shkup-Blacë është arritur për 42 muaj, thuhet në kushtet e kontratës që janë pajtuar reciprokisht me investitorin.

Vlera e kontratës me TVSH është 881.742.867 denarë ose rreth 14.3 milion euro. Pjesa nga vendkalimi kufitar i Bllacës deri në fshatin Bllacë është pjesë e Korridorit 10 që duhet të përfundojë në Shkup.

Do të zgjasë më pak se një orë rruga nga Shkupi deri në Prishtinë, por kur autostrada e plotë 12.5 kilometra të vihet në veprim nuk ka ende afate të sakta. Dihet vetëm se 2 kilometrat e parë do të ndërtohen në pranverë, ndërsa projekti për 10 kilometrat e mbetura do të bëhet nga e para.

Përndryshe rruga Shkup-Bllacë është e gjatë 12.5 kilometra për të cilën janë siguruar 120 milionë euro, 70 janë kredit, 27 janë grant, ndërsa parat tjerë janë para të shtetit.