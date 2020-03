Arta Elezaj është aktorja shumë tërheqëse që për publikun shqiptar u bë e njohur nëpërmjet shoë-t “Duplex”, por eksperienca e saj nuk zgjati shumë.

Aktorja është shumë aktive në rrjetet sociale ku ka fituar me mijra fansa të cilët i surprizon herë pas here me fotot pikante, shkruan Albeu.com.

Sot është publikuar një video private e saj duke bërë lëvizje provokuese para kamerës e kush fshihet prapa saj nuk dihet, shkruan Gazeta Express.

Menjëherë pas famës së arritur, jeta e Artës ka ndryshuar. Pushimet luksoze, makinat sportive, veshjet e markave të shtrenjta janë bërë pjesë e përditshmërisë së saj tashmë.