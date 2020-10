Duhet të respektohet vendimi i Qeverisë për mënyrën e mësimdhënies në vitin e ri shkollor 2020/2021. Kjo do të thotë që në shkollën e mesme mësimi duhet të jetë onlajn, deklaroi kryetari i Komunës së Dibrës Hekuran Duka për MEDIAL-n.

Ai shton se vendimi i marrë nga Qeveria, me rekomandimin e strukturave përkatëse, nuk do të thotë se nuk mund të ndryshohet e njëjta, dhe sigurisht që do të varet nga rrjedha e situatës epidemiologjike me Kovid-19.

“Ne, si pushtet lokal, kemi dorëzuar vendimin e Këshillit komunal, si themelues të shkollave, i cili kërkon mësimdhënie me prani fizike të nxënësve në dy nëntëvjeçarët “Penestija” dhe “Riste Ristevski” dhe shkollën e mesme “28 Nëntori”, për të cilën po presim përgjigje”, tha Duka.

Të pakënaqur me vendimin e Qeverisë për mësim onlajn, gjimnazistët nga Dibra bojkotuan mësimet dje dhe sot ata mbajtën protestë.

Ata konsiderojnë se vendimi është i padrejtë sepse shkolla e tyre ka hapësirë ​​të mjaftueshme dhe të gjitha masat e nevojshme të parashikuara nga protokollet për mbrojtje nga Kovid-19 janë marrë.

Siç informoi drejtori Ramadan Imeri në protestë, me kërkesë të Këshillit të prindërve dhe nënshkrimeve të studentëve, u mor një “vendim i guximshëm dhe i mençur”, me të cilin nga e hëna, 5 tetori në shkollën e mesme ata fillojnë mësimin me prani fizike në dy ndërrime, duke respektuar të gjitha protokollet.