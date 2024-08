Qeveria japoneze ka zbuluar planet për të zhvilluar dronë të pajisur me teknologji dhe kamera me Inteligjencë Artificiale (AI), të cilët do të jenë në gjendje të identifikojnë në mënyrë autonome persona të dyshimtë ndërsa fluturojnë mbi zonat e fatkeqësive.

Gjatë fatkeqësive të mëparshme, aktivitete kriminale si vjedhjet dhe grabitjet u raportuan në zona nga të cilat banorët ishin evakuuar më parë.

Sipas raporteve të mediave, dronët do të ndihmojnë zbatimin e ligjit duke përdorur teknologjinë AI për të zbuluar aktivitete të pazakonta në zonat e fatkeqësive, siç janë njerëzit që mbajnë objekte midis strukturave të shkatërruara.

Japonia është e prirur ndaj fatkeqësive natyrore si tërmetet dhe cunami, dhe marsi i vitit 2011 është veçanërisht i paharrueshëm kur ndodhi një tërmet shkatërrues i cili më pas shkaktoi një cunami vdekjeprurës.

Në janar të këtij viti, një tërmet i fortë goditi gadishullin Noto.