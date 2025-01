Kompanitë e Drin Ahmetit kanë marrë dy projekte nga Fondi i Inovacionit. Një nga risitë është printeri, shpjegon Ahmeti në një intervistë për “Republika” që do ta publikojmë së shpejti.

Çfarë lloj inovacioni është një printer?

Meqenëse granti ishte për të blerë pajisje, nuk ishte për risi, por për të blerë pajisje të mbuluara nga një grant. Nuk e kuptoj këtë 100 për qind, sepse ekipi im e drejtoi aplikacionin dhe ne u pranuam. Kompanitë, kompanitë e reja financohen nga Fondi i Inovacionit për blerjen e pajisjeve. Blemë kompjuterë, paraqitëm një plan biznesi se për çfarë do t’i përdornim kompjuterët, çfarë do të bënim me ta dhe ai plan biznesi u miratua. Nga 10 aplikime kemi marrë dy. Dhe, me sa kuptoj unë, ka pasur një bord të huaj që ka vendosur që këto mjete t’i ndajë tek ne – thotë Ahmeti në një intervistë për “Republikën”.