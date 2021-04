Babai i 34-vjeçarit, Rudolf Nikolli në një intervistë për News 24 ka folur në lidhje me ngjarjen që u regjistrua mesditën e kësaj të hënë në xhaminë ‘Dine Hoxha’.

Ai ka deklaruar se djali i tij prej kohësh kishte kthyer besimin nga katolik në myslimanë.

Dëshima e të atit:

Unë në këtë kohë të demokracisë kam vuajtur shumë ekonomikisht. Unë jam vetë katolik. Me u kthy një kaorr dhe me u bo mysliman. Nuk ia di emrin me thënë të drejtën hoxhës. Filloi çuni tu fal me myslimanin. I thashë o bir robt krejt katolikë kanë qenë dhe janë bërë mysliman. Unë e doja shumë. Ai u mor me xhamitë. Vazhdoi shkollën për frëngjisht.

Boni nja dy vjet. Nuk i mbaroi të gjitha, dhe u mor me picat. Filloi zanatin e picave në Tiranë. Hapi një biznes në Peshkopi. Atje takoi lloj-lloj robi. Takoi mjekroshë edhe nga Maqedonia. Ky iku dhe në Maqedoni. Aty nuk e di ça i futën. Që kur iku në Maqedoni. Kaloi në depresion. Kaloi që para vitit të ri. I preva dokumentet me shku në Itali, me kthimin që i bënë, me këtë kohë ai kaloi në depresion komplet. Kaloi dhe Covid. Shkova e takova. M’falet 7 vakte, 8 vakte. I thashë çuni është bo mysliman dhe i thashë kam qef me e mor unë në shpi. Çuni më tha jam shumë në rregull nuk shkoj më në spital. I thashë pi ilaçet, më tha do ti pi. Shkoj unë shof se nuk i kishte pi.

Shkoj me rregullu muhabet me çunin që ishte ngatërru në terminal. Ishte familje e mrekullueshme. Prokurori më tha do ta jap më vonë. Më tha ku e ke çunin. Unë e rrëejta prokurorin, u tregova burrë i pabesë. I kërkoj shumë falje prokurorit. Unë kërkoj, çuni im e bëri këtë në vend të shenjtë. Ai nuk është mirë me shëndetin.

Ai nuk kishte asnjë lloj arsyeje mor byrazer. Kur e mora vesh në lajm, nuk di ç’të them. Kam 4 çuna dhe dy goca. Ai është më i miri nga të gjithë. Nga koha që është kthy nga aeroporti i Rinasit ai është në stres. Nga viti i ri deri tani u bë 5 herë që shko në spital. E kam fëmijë dhe nuk kam ku ta çoj”.