Pa rrymë sot prej orës 9:00 deri në orën 14:00 do të mbesin një pjesë e banorëve të fshatit Kondovë. Në periudhën prej orës 8:30 deri në orën 15 pa furnizim me energji elektrike do të jenë një pjesë e shfrytëzuesve të rrugëve “Stobi, “Probishtipska”, “Mice Kozar” dhe “Socialistiçka zora” në Komunën Gjorçe Petrov.

Pa rrymë prej orës 9:00 deri në orën 15:00 do të jenë një pjesë e fshatrave Pakoshevë dhe Novo Sellë në Komunën Zelenikovë. Siç bëri të ditur QRMK – Shkup, ndërprerjet janë për shkak të intervenimeve teknike në rrjetin elektrodistributiv.