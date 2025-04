Prej sot deri të premten, kryetarja e Kuvendit të Sllovenisë, Urshka Klakoçar Zhupançiq do të jetë për vizitë zyrtare në Maqedoninë, për këtë arsye në Shkup do të ketë regjim të veçantë të trafikut.

“Njësiti për siguri në komunikacionin rrugor do të ndërmarrë masa për regjim të veçantë të komunikacionit në zonën e qytetit të Shkupit”, njofton MPB.

Ata shtojnë se SPB Shkupi apelon që të gjithë qytetarët pjesëmarrës në komunikacion të respektojnë urdhrat e dhëna nga zyrtarët policorë.

Kryetarja e Kuvendit të Sllovenisë sot pasdite do të pritet me nderime të larta shtetërore dhe ushtarake nga kryetari i Kuvendit të Maqedonisë, Afrim Gashi. Më pas, të dy do të zhvillojnë takim tete-a-tete dhe më pas takimi i dy delegacioneve.

Siç njofton shërbimi për shtyp i Parlamentit, pasi Klakoçar Zupançiq të nënshkruajë Librin e Mbresave, kryetarët e të dy parlamenteve do të bëjnë deklarata për media.

Kryetarja e Dumës Shtetërore të Sllovenisë nesër në Kuvend do të takohet me kryetarin e Komisionit Parlamentar për Çështje Evropiane, Antonijo Miloshoski dhe anëtarët e grupit, ndërsa Sekretarja e Përgjithshme e Kuvendit, Marina Dimovska, do të takohet me Sekretaren e Përgjithshme të Dumës Shtetërore të Sllovenisë, Ursula Zore Tavçar.

Gjatë vizitës zyrtare, Klakoçar Zupançiq do të pritet nga presidentja e vendit, Gordana Siljanovska-Davkova dhe nga kryeministri Hristijan Mickoski.