Zv. kryeministri për Çështje Evropiane, Nikolla Dimitrov për emisionin “360 Gradë” tha se Goce Dellçev nuk do të ishte i lumtur nëse do të shihte Memorandumin e Bullgarisë drejtuar vendeve anëtare të BE-së para fillimit të negociatave me Maqedoninë.

“Unë mendoj se Goce Dellçev, nëse na sheh nga diku, kjo nuk do ta bënte atë shumë të lumtur. Sepse ai është një hero që i kushtoi jetën e tij kësaj kauze, e cila është shumë e rëndësishme për ta dhe për ne, të cilët, ndër të tjera, për sa i përket mënyrës se si ai krijoi politikën në lëvizjen revolucionare, ne duhet ta shohim atë përmes letrave të tij dhe deklaratave të tjera, atje tashmë ndihet një tendencë që kjo është beteja jonë.

Ajo që ne do të bëjmë tani që do të ndikojë në të ardhmen do të tregojë se si do të na shikojë historia” tha Dimtrov.

Ai pretendon se çështjet e identitetit janë puna jonë dhe se ato janë të mbyllura.