Më shumë se 40 për qind e qytetarëve presin të infektohen me koronavirus, tregon sondazhi i fundit i opinionit i realizuar nga Instituti për hulumtime politike për emisionin “Detektor”.

Hulumtimi tregon se 24,1 për qind e qytetarëve të anketuar mendojnë se ndoshta nuk do të infektohen, ndërsa 21 për qind ndoshta do të infektohen, kurse 12,1 për qind janë të sigurt se nuk do të infektohen.

Përqindja më të madhe apo 37,9 për qind vlerësojnë se gjatë javëve të ardhshme gjendja me koronavirusin do të përkeqësohet, ndërkaq 31,6 për qind presin përmirësim.

Mendimi i më shumë se 60 për qind është se mjekët diagnostikojnë dhe trajtojnë siç duhet pacientët, ndërsa 14.3 për qind janë të bindur për të kundërtën. Më e lartë është edhe përqindja e atyre që mendojnë se kujdesi shëndetësor ka burime të mjaftueshme për t’u ballafaquar me krizën, me 42.8 për qind e ndajnë këtë mendim dhe 34.2 për qind mendojnë të kundërtën.

Ministri i Shëndetësisë Venko Filipçe gjithashtu ka një mbështetje të lartë. Sondazhi tregoi se 82 për qind janë të kënaqur me punën e tij në trajtimin e krizës me koronavirusin, ndërsa 11 për qind nuk janë të kënaqur.

Mbi 90 për qind e të anketuarve mbështesin masat për të ndaluar tubimet publike, mbylljen e objekteve të hotelierisë, shkollat dhe aeroportet dhe mbylljen e kufijve. Në 90 për qind edhe se mbështes shtyrjen e zgjedhjeve, kurse 87 për qind dënojnë ata që nuk respektojnë masat e izolimit dhe ndalesës së lëvizjes nga një qytet në tjetrin. Sidoqoftë, përkrahja më të vogël midis masave ka ora policore megjithatë, rreth 74.8 për qind e qytetarëve e mbështesin këtë masë.

Qytetarët në përgjithësi janë të kënaqur me informacionet në lidhje me situatën e krizës

që i marrin nga mediat. 21.2 për qind thonë se janë të kënaqur pjesërisht kurse 7.5 për qind janë të pakënaqur me mënyrën se si informojnë mediat.

Gjysma e të anketuarve vlerësojnë se qytetarët përgjithësisht u përmbahen rekomandimeve për larje të shpeshtë të duarve, mbi një e treta ose 35.6 për qind përgjithësisht i përmbahen rekomandimit për të mos u larguar nga shtëpia nëse nuk ndjehen mirë. 34.9 për qind besojnë se rekomandimet për të shmangur kontaktin fizik respektohen, dhe gati një e treta e të anketuarve thonë se respektohet rekomandimi për të mos dalë nga shtëpia pa nevojë. Rreth 29 për qind thonë se qytetarët përgjithësisht u përmbahen rekomandimeve për mbajtjen e maskave ​​dhe dorezave jashtë shtëpisë. Sidoqoftë, 39.2 për qind besojnë se qytetarët nuk i respektojnë rekomandimet për blerje të përgjegjshme.

Shumica e qytetarëve ose 38.8 për qind kanë frikë nga kriza ekonomike që po e

shkakton virusin, dhe 15.3 për qind janë më të shqetësuar për kolapsin eventual e sistemit të kujdesit shëndetësor, 10.7 për qind për shkak të mungesës së mundshme të ushqimit, ilaçeve dhe mallrave të tjera, ndërsa 5.6 për qind mos e humbin punën e tyre.

Shumica e qytetarëve, ose 28.7 për qind, besojnë se virusi korona do të ndalojë me përhapjen brenda një deri në tre muaj. Më optimistë janë 25.1 për qind e të anketuarve që thonë se virusi do të ndalojë përhapjen për një javë në një muaj. 12.2 për qind e parashikojnë përfundimin e krizës midis tre dhe gjashtë muajsh.

Rreth 43 për qind e të anketuarve presin që vendi të marrë ndihmë nga BE-ja

për tu ballafaquar me krizën e koronavirusit, numrat janë të ngjashëm edhe kur bëhet fjalë për pritjet për ndihmën e NATO-s.

Sondazhi u realizua në telefon ndaj 1.116 të anketuarve në periudhën prej datës 18 deri 21 mars në margjina të gabimit plus minus tre për qind. .