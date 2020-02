Komisioni Rregullator për Energjetik ka vendosur që të lirojë çmimet e derivateve të naftës.

Sipas vendimit të KRRE-së, për dy denarë do të lirohet dizeli. Në përputhje me vendimin e ri, një litër dizel, pas mesnate do të kushtojë 58 denarë.

Çmimi i benzinës BS 95 do të lirohet për 1.5 denarë dhe një litër do të kushtojë 66 denarë.

Për një denarë do të lirohet edhe benzina BS 98 dhe një litër do të kushtojë 68.50 denarë.