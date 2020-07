Zaev gjatë bisedës sulmon presidentin francez Emmanuel Macron, të cilin ai pajtohet me mendimin e “Greta së rrejshme” se ai është një njeri i tmerrshëm.

Ish-kryeministri i premtoi gjithashtu “Gretas së rejshme” se ai do të mbyllte aeroportet për shkak të mendimit të saj se kjo do të ndalonte ndotjen e ajrit, ndërsa në bisedë kyçet edhe “babai” i Gretës me të cilin Zaev flet për pirjen e mariuhanës.