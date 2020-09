Maqedoni

Një vit e gjysmë burg për Gruevskin në rastin “Dhuna në Qendër”, për Janakieskin dënim me kusht

Gjykata Penale e Shkupit sot i ka shpallur fajtorë të akuzuarit në rastin “Dhuna në Qendër”. Me këtë vendim, Nikolla Gruevski është dënuar me një vjet e gjashtë muaj burg, ndërsa Mile Janakieski është dënuar me një vjet burg me kusht, nëse në katër vitet e ardhshme nuk kryen...