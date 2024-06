Nga sonte në mesnatë po rritet çmimi i të gjitha derivateve të naftës.

Çmimi i EUROSUPER 95 rritet për 1 denar dhe nga nesër do të shitet për 81 denarë për litër. Për 1 denar është rritur edhe çmimi i EUROSUPER 98+, i cili nga nesër do të shitet me çmim prej 83 denarë për litër.

Rritet për 0,5 denarë edhe EURODIZELI, i cili do të shitet për 74 denarë për litër.

Çmimi i vajit ekstra të lehtë rritet për 0,5 denarë dhe do të shitet për 73 denarë, po ashtu po rritet çmimi i mazutit, i cili nga nesër do të shitet me çmim prej 44,5 denarë për kilogram.