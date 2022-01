Maqedoni

Ditët në vijim do të jetë shumë ftohtë, temperatura do të ulet deri -15

Ditëve në vijim moti do të jetë shumë i ftohtë dhe me erë me erë mesatare deri në të përforcuar nga drejtimi veri-perëndimor. Temperaturat e mëngjesit në disa vende do të zbresin rreth -10, ndërsa ato ditore do të jenë rreth zero gradë. Siç informon DPHM, për shkak të temperaturave...