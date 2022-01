Statistikat janë të zymta: Bullgaria ka shkallën më të lartë të vdekjeve në BE, për milion banorë, nga COVID-19. Vdekshmëria e tepërt në vend është më e lartë se pothuajse kudo tjetër në Evropë.

Megjithatë, shumica e bullgarëve nuk janë ende të gatshëm të marrin vaksinën. Vendi ka shkallën më të ulët të vaksinimit në BE – vlerësohet se pak më pak se 29% e popullsisë është plotësisht e vaksinuar. Ka demonstrata të vazhdueshme në Bullgari nga banorët e anti-vaksinave, me rezultat që, pikërisht tani, vendi i Evropës Juglindore duket se po humbet betejën kundër COVID-19 dhe valës omicron.

Qindra qytetarë u mblodhën në sheshin jashtë parlamentit bullgar në Sofje më 12 janar për të protestuar kundër të ashtuquajturës “pasaportë të gjelbër”. I prezantuar në Bullgari në tetor 2021, ai shërben si një dëshmi e vaksinimit, shërimit të fundit nga COVID-19 ose një testi i fundit negativ. Njerëzit duhet të tregojnë një pasaportë të gjelbër për të hyrë në restorante, bare dhe qendra tregtare. Shumë prej tyre gjithashtu kanë nevojë që të lejohen të punojnë.

Në protestë, një demonstrues mbajti një fjalim që më vonë u bë virale në internet dhe media sociale. “Nuk do ta them emrin, përndryshe ata që ulen në parlament do të më përndjekin”, ka bërtitur ajo. “Kam studiuar biologji për gjashtë vjet, kështu që e di që vaksinat kundër koronavirusit nuk janë fare vaksina! Ato janë kokteje eksperimentale që përmbajnë një çip dhe gjëra që shkatërrojnë lirinë tonë. Ato kontrollohen nga sistemet 5G. Askush nuk duhet t’i marrë i vaksinuar!”

Ashtu si shumica e protestuesve, gruaja është një mbështetëse e Vazrazhdane (“Ringjalljes”), një parti nacionaliste, skeptike ndaj COVID-së, e cila hyri në parlament për herë të parë në zgjedhjet e nëntorit të kaluar – me pothuajse 5% të votave.

Sistemi shëndetësor nën presion ekstrem

Matematikani Petar Velkov shpesh ka marrë pjesë në debate televizive me anëtarë të Vazrazhdane, dhe mohues të tjerë të COVID-19 dhe skeptikë ndaj vaksinave. Ai po përpiqet të bindë bashkatdhetarët e tij për nevojën e vaksinimit. Është një detyrë e vështirë.

“Në vende të tjera, vaksinimi dhe masat mbrojtëse kundër valës së re u kanë dhënë profesionistëve mjekësorë një pushim shumë të nevojshëm, me shtrimet në spital dhe vdekjet në një nivel relativisht të ulët. Ky nuk ka ndodhur në Bullgari,” thotë Velkov për DW. Ai sqaron se vala e re omicron po godet vendin në një moment kur sistemi shëndetësor tashmë është nën presion ekstrem.

“Në Bullgari, kur filloi vala e re, ne po shihnim rreth pesë deri në gjashtë herë më shumë shtrime në spital sesa në fillimin e valëve të mëparshme. Kjo është arsyeja pse njësitë e kujdesit intensiv tashmë janë në vështirësi.”

Parlamentarët ‘anti-vaksina’ marrin goditjen

Pavarësisht niveleve aktuale rekord të infeksionit dhe shkallës së lartë të vdekshmërisë, shumë bullgarë ende besojnë se vaksina COVID-19 është më e rrezikshme se vetë sëmundja. “Më pak se 30% e të rriturve në Bullgari janë të vaksinuar,” tha për DW Dimitar Ganev, një sondazh i opinionit në institutin kërkimor Trend. “Ka 20% që nuk janë të vaksinuar, por synojnë të marrin vaksinën. Dhe rreth 50% janë kundër vaksinimit.”

Vazrazhdani përfiton nga ky skepticizëm. “Pothuajse 70% e bullgarëve kundërshtojnë gjithashtu pasaportën e gjelbër të vaksinimit,” shpjegon Ganev. Fushata kundër pasaportës së vaksinimit i mundësoi Vazrazhdanit të hynte në parlament. Partia euroskeptike, pro-Kremlinit u themelua në vitin 2014, por deri vonë ajo kurrë nuk arriti të kapërcejë pengesën prej 4%. Shumica dërrmuese e sondazheve të kryera para zgjedhjeve në nëntor 2021 nuk arritën të parashikonin hyrjen e saj në parlament.

Gjatë protestave të 12 janarit, delegatët e Vazrazhdane u përpoqën të hapnin dyert e parlamentit për të lënë të hynin demonstruesit kundër vaksinës. Megjithatë, vetëm pak ditë më parë, hulumtimi gazetaresk zbuloi se një e treta e delegatëve të Vazrazhdane ishin në fakt të vaksinuar. Kreu i partisë, Kostadin Kostadinov, e ka cilësuar vazhdimisht vaksinën si një “lëng eksperimental”. Tani ai po zmbrapset, duke lëshuar një deklaratë kualifikuese për të thënë se ai mbështet lirinë e zgjedhjes për vaksinimin – duke përfshirë anëtarët e partisë së tij.

Arsyet historike dhe arsimimi i dobët

“Kishte një skepticizëm shumë të zëshëm në publikun bullgar, që nga fillimi i pandemisë dhe kur erdhën vaksinat e para”, thotë Ganev. Ai beson se kjo të paktën pjesërisht mund të llogaritet nga faktorë historikë. “Si pjesë e Perandorisë Osmane, Bullgaria humbi Iluminizmin në shekujt 18 dhe 19. Në këtë vend, pushteti perceptohej gjithmonë si diçka e huaj,” shpjegon ai.

“Historikisht, ne u distancuam nga pushteti në pushtet për një kohë shumë të gjatë, edhe nën regjimin komunist.” Dhe Ganev thotë se shumë njerëz e shohin mjekësinë dhe shkencën si aspekte të asaj fuqie”.

Shumë studime kanë treguar se analfabetizmi funksional është shumë i përhapur në Bullgari”, thotë matematikani Petar Velkov, “Nëse një person nuk mund të përpunojë informacionin e disponueshëm, ai nuk mund të vlerësojë rrezikun. Ai as nuk mund të vlerësojë rrezikun e efekteve anësore të vaksinës në krahasim me rrezikun për t’u sëmurur me COVID-19.” Velkov citon një sërë faktorësh: arsimi i dobët, mungesa e besimit te qeveria dhe njerëzit – madje, në disa raste, mjekët – përhapja e teorive konspirative dhe të gjitha këto po ushqejnë frikën e bullgarëve, thotë ai.

Vala Omicron arriti kulmin në fillim të shkurtit

Për të hequr nxehtësinë nga debati publik, kryeministri i ri bullgar, Kiril Petkov, ka caktuar një grup pune për të diskutuar masat kundër COVID-19. Përfaqësues nga Vazrazhdane u ftuan gjithashtu të merrnin pjesë – një vendim që ka rezultuar i diskutueshëm midis vëzhguesve në Bullgari.

Për të inkurajuar popullatën e moshuar që të vaksinohet, qeveria paguan