Zëvendës kryeministri për Çështje Evropiane i Maqedonisë së Veriut Bujar Osmani ka dhënë lajmin më të madh jo vetëm në një kohë kur përballemi me virusin Korona por atë që qytetarët kanë pritur me vite informon TetovaSot .

Ky lajm sensacional ka të bëjë me fillimin e Bisedimeve të vendit me Bashkimin Evropian.Me këtë rast Osmani është shprehur :Urime vendimi i fillimit te bisedimeve me Bashkimin Evropian