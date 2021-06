Sot do të keni shumë takime. Jam i bindur, veçanërisht për Radev, se ata do t’ju thonë se puna nuk mund të bëhet pa Kuvend. Asgjë nuk do të dalë nga takimi juaj sot. Unë e di se çfarë do t’ju thonë. Kjo u tha nga lideri partisë GERB, Boyko Borissov, në një takim me Kryeministrin Zoran Zaev në Sofje, përcjell Telegrafi Maqedoni.

Takimi i parë i delegacionit të Maqedonisë në Sofje këtë mëngjes ishte me ish-kryeministrin e Bullgarisë, si dhe me Georg Georgiev, Daniel Mitov dhe Ekaterina Zakharieva.

“Nëse nuk gjejmë zgjidhje pasi dy vende, dy popuj, dy brezat e të rinjve maqedonas dhe bullgarë do ta urrejnë njëri-tjetrin. Ne do ta bëjmë kështu që të mos kemi nevojë për projekte të infrastrukturës, sepse askush nuk do të dëshirojë t’i kalojë ato”, tha Borissov.

Qeveria aktuale e përkohshme ka çdo të drejtë të negociojë me ju. Ata do t’i shpëtojnë përgjegjësisë, ata gjithmonë e bëjnë atë, duke gënjyer në të njëjtën kohë partnerët euro-atlantikë se janë të përkushtuar që Republika e Maqedonisë së Veriut të bashkohet me BE, tha Boyko Borissov.