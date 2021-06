Dy kombe miqësore dhe vëllazërore duhet gjithmonë të flasin dhe të kërkojnë një zgjidhje. Kjo u deklarua për “BGNES” nga Kryeministri i Maqedonisë Zoran Zaev në fillim të vizitës së tij në Sofje.

“Zgjidhja është diku rreth nesh. Duhet ta gjejmë. Sa herë që shpresoj se bisedimet do të jenë të suksesshme, por edhe nëse nuk do t’ia dalim kësaj here, përsëri do të bëjmë një hap përpara dhe do të shpresojmë se do të kemi sukses herën tjetër”, tha Zaev para takimit këtë mëngjes me liderin e GERB Boyko Borissov.

Zaev theksoi se ne duhet të mbështesim dhe ndihmojmë njëri-tjetrin.

“Ne duhet të bëjmë gjithçka për të mbështetur dhe ndihmuar njëri-tjetrin. Ne duhet të mbështesim të ardhmen e përgjithshme të Ballkanit dhe kjo është në Bashkimin Evropian”, shtoi ai.