Rafineritë e naftës në qytetet ukrainase Zhytomyr dhe Cherniahiv, janë kapluar nga zjarri si pasojë e sulmeve ajrore të kryera nga ushtria ruse.

Kyiv Independent raporton se dy rafineritë e naftës në rajonin e Zhytomyr, janë përfshirë nga zjarri pas bombardimit të tyre nga forcat ajrore ruse.

Sipas agjencisë ukrainase për emergjenca, objektiv i ushtrisë ruse ishin rafineritë e natës në Zhytomyr dhe Cherniahiv.

Megjithatë ekipet e zjarrfikësve kanë arritur të lokalizojnë zjarret, e deri më tani nuk raportohet për të lënduar.

⚡️Two oil depots in Zhytomyr Oblast on fire after air strikes.

According to the State Emergency Service, the targeted oil depots are in Zhytomyr and Cherniahiv. The fire has been extinguished. No casualties have been reported yet.

Video: State Emergency Service of Ukraine pic.twitter.com/il97wfmMwI

— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) March 7, 2022