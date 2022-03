Pas njoftimit të hapjes së korridoreve humanitare nga Rusia, bëhet me dije se ka nisur evakuimi i civilëve nga Sumy, sipas ministrisë ruse të mbrojtjes, shkruan BBC

Armëpushimi pritet të zgjasë nga ora 09:00 deri në 21:00 me orën lokale. Autobusët me të evakuuarit do të udhëtojnë në jug përgjatë rrugës nga Sumy në Poltava – një qytet ukrainas 175 km në jug të vendit.

Më herët Moska kishte propozuar evakuimin e ukrainasve në Rusi, por kjo u refuzua nga Ukraina si një manipulim dhe propagandë që do të vendoste në rrezik jetën e njerëzve. Ndërkohë pala ukrainase u ka bërë thirrje autoriteteve ruse që të respektojnë marrëveshjen për armëpushimin.

Zëvendëskryeministrja e Ukrainës Irina Vereshchuk tha se ata po planifikojnë të evakuojnë gjithashtu studentët nga India, Kina dhe vende të tjera.

Green corridor from Sumy to Poltava. Keep an eye. More attention, less chances it will be shelled. pic.twitter.com/6zSyj5cdD5

— Nataliya Gumenyuk (@ngumenyuk) March 8, 2022