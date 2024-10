Sekekretari i Përgjithshëm i Partise se Lirise, Tedi Blushi i ka bërë thirrje kryeministrit Edi Rama, se nëse Ilir Metës i ndodh gjë në burg përgjegjësia është e tij.

Blushi, në një konferencë për mediat u shpreh se “jo vrimë miu, por as vrimë gjilpëre nuk do të gjejë”.

“Kam një paralajmërim për Edi Ramën, nëse Ilir Metës i ndodh gjë brenda ambienteve ku është izoluar përgjegjësia do të jetë e tij personale. Jo vrimë miu, por as vrimë gjilpëre nuk do të gjejë”, tha Tedi Blushi.