Dita e dytë e vizitës së delegacionit të Maqedonisë të udhëhequr nga kryeministri Zoran Zaev në Bruksel konfirmoi se në asnjë institucion të BE nuk ka dyshim se Maqedonia i plotëson të gjitha kushtet për fillim zyrtar të negociatave.

Pala e Maqedonisë kërkon nga Brukseli angazhim të intensifikuar për të realizuar këtë qëllim, tha korrespodenti i AIM-s nga Brukseli.

Pas takimeve me Komisionerin e Zgjerimit të BE Oliver Varhelyi dhe Presidenten e Komisionit Evropian Ursula von der Layen të hënën, Kryeministri Zoran Zaev rinisi dje takimet me udhëheqësit e Bashkimit Evropian. Më domethënësja ishte ajo e Përfaqësuesit të Lartë të BE-së për Punët e Jashtme dhe Politikën e Sigurisë Josep Borrell.

Borell, i cili një ditë më parë tha se ndarja e Maqedonisë dhe Shqipërisë nuk bëhet fjalë, e dërgoi këtë mesazh përsëri pas takimit me Kryeministrin Zaev.

“Maqedonia e Veriut plotëson kushtet e nevojshme dhe meriton të kalojë në fazën tjetër”, tha Borrell pas takimit me Zaev.

Shefi i Diplomacisë Evropiane kujtoi se Maqedonia është një nga dy vendet që kanë pritur për kohën më të gjatë para dyerve të BE-së.