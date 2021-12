Bashkimi Evropian ka lehtësuar punën e mjekëve dhe pacientëve të Kërçovës të cilët endeshin lartë e poshtë për kompjuter tomografi. Tanimë incizimet tomografike t’i bëjnë në spitalin e Kërçovës. Një aparat i këtillë vjen për herë të parë në qytet. Euroambasadori David Geer tha se kanë bërë një sërë donacionesh në disa spitale të vendit, duke parë se aparatet për tomografi dhe rezonancë magnetike vërtetë ishin të nevojshme.

“Vetë slogani Bashkimi Evropian “BE-ja me ty” e ka këtë domethënie që BE-ja të mund t’u jep përkrahje, përkrahje e cila vërtet do të ndryshojë jetën e qytetarëve tuaj, dhe qëllimi i këtyre aparateve mjekësore ka të bëjë me diagnostikimin e hershëm të sëmundjeve”, tha David Geer, ambasador i BE-së në RMV.

Ambasadori i Holandës Kop tha se me këto investime po modernizojnë proceset në vend.

“Ky projekt tregon zotimin dhe devotshmërinë e BE dhe vendeve anëtare në modernizimin e proceseve këtu në vend”, tha Dirk Jan Kop, ambasador i Holandës në RMV.

Ministri i Shëndetësisë, Venko Filipçe tha se më këtë aparaturë tanimë përfundoi epoka e endja e pacientëve nga një qytet në një tjetër për një incizim.

Donacione të llojit të këtillë janë sjellë edhe për qytet tjera si, 3 rezonanca magnetike dhe 5 kompjuter tomografie të cilët po instalohen në spitalet Kërçovë, Strumicë, Prilep, Ohër, Kumanovë, Gjevgjeli, Kavdarcë dhe ne Klinikën e Pulmologjisë. Ministri Shëndetësisë foli edhe për spitalin e ri të Kërçovës për të cilin tha se punimet për fazën e dytë të spitalit kanë filluar./TV21/