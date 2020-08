Agjencia e Zbatimit të Gjuhës e RMV-së, më datë 19 gusht 2020 ( e

mërkurë) në ora 11:00 në hapësirat e AZGJ-së do të mbajë takim me

gazetarë për të promovuar Doracakun e Nëpunësve Administrativë lidhur me

zbatimin e Ligjit të Përdorimit të Gjuhëve . Ky Doracak i udhëzon

konkretisht dhe ua sqaron mirë nëpunësve administrativë, i orienton me

shumë saktësi kah e drejta ligjore dhe krijon ndërgjegjësimin për

shfrytëzim praktik të saj.