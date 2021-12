Kryetarja e Qytetit të Shkupit, Danella Arsovska në brifingun e sotëm me gazetarët tha se nuk ka marrëveshje me Aleancën për Shqiptarët dhe Alternativën për emërime të drejtorëve në ndërmarrjet publike, përcjell TV21. Arsovska thotë se në këto pozita do të emërohen njerëz me kualitet.

“Nuk kemi marrëveshje me Aleancën për Shqiptarët dhe Alternativën në lidhje me atë se sa ndërmarrje do të marrin apo do të marrim. Me ndërmarrjet do të udhëheqin njerëz me kualitet, e jo parti. Për disa ndërmarrje ende nuk kemi emra”, tha mes tjerash Arsovska.

Ndryshse, Aleanca për Shqiptarët dhe Alternativa si koalicion që ishin, në zgjedhjet lokale mbështetën Danella Arsovskën për kryetare të Shkupit. Pas marrjes së pushtetit lokal, Arsovska deri tani ka emëruar 6 drejtorë të ri dhe asnjëri prej tyre nuk është as i ASH-së e as i AAA-së.

Ajo deri tani ka vendosur drejtorë të ri në: NP “Parqe dhe Gjelbërime”, NP “Rrugë dhe rrugica”, Ndërmarrjen për Qarkullim Publik, NP“ Drislla”, dhe në Ndërmarrjen Publike “Lajka”.