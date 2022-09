Ka pasur shumë spekulime rreth një lufte të mundshme Oleksandr Usyk kundër Tyson Fury dhe menaxheri i ukrainasit mendon se është një punë e përfunduar.

Menjëherë pasi Usyk mbrojti titujt e tij të botës kundër Anthony Joshuas, Fury shkoi në rrjetet sociale për të thirrur kampionin.

Usyk e pranoi sfidën dhe, si kampion i unifikuar i botës në WBA, WBO dhe IBF, një luftë me Fury do të ishte për kurorën e padiskutueshme të peshave të rënda, duke qenë se britaniku mban rripin e WBC.

Fury i ka dhënë skuadrës së tij një afat deri më 1 shtator për të bërë luftën dhe tha se nuk do të tërhiqet në ring për asgjë më pak se 500 milionë funte.

Pavarësisht këtyre pengesave, Egis Klimas është i bindur se lufta do të realizohet.