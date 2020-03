Maqedoni

Gjorçev: VMRO e gatshme të koalicionojë vetëm me parti shqiptare

Deputeti i VMRO-DPMNE-së Vllatko Gjorçev në emisionin e sotëm debativ “Click Plus” në TV21 theksoi se partia e tyre është e gatshme të koalicionojë vetëm me ndonjë parti shqiptare. “Po, VMRO-DPMNE është e gatshme të koalicionojë me parti shqiptare. Do të shohim se me kë pas zgjedhjeve”,...