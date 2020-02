Alban Skenderaj edhe këtë vit në ditën e të dashuruave ka sjellë një këngë të re, që i dedikohet dashurisë, patjetër.

Këngëtari Alban Skenderaj ka publikuar me videoklip këngën më të re, atë me titull “Çdo ditë një Shën Valentin“, pikërisht sot, më 14 shkurt.

Ai padyshim këngën e ka shkruar për dashurinë e tij me Miriamin, duke treguar se me të secila ditë është e mbushur me dashuri.

Skenderaj njihet për këngët rimantike që publikon në këtë ditë simbolike të dashurisë.