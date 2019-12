Dy të vdekur dhe 44 të plagosur është bilanci i një aksidenti masiv automobilistik të regjistruar mëngjesin e së enjtes në Pensilvani të SHBA-së. Në aksident u përfshinë 30 mjete, mes tyre 20 kamionë dhe 10 vetura. Shkak i aksidentit dyshohet të ketë qenë moti i keq, fushëpamja në rrugë ishte shumë e dobët.

Reshjet e dëborës ishin të dendura në zonë, duke rezultuar në një përplasje të ashpër. Kjo solli përmbysjen e disa kamionëve në asfalt. Për momentin nuk dihet nëse njëri prej 44 të plagosurve është në gjendje të rëndë. Rruga mbeti e mbyllur për shumë orë.

At least two people were killed in a major pile-up on Interstate 80 in Union County, Pennsylvania.

Drivers reported low visibility in the area around the time of the crash. https://t.co/1sjTWsGfBL pic.twitter.com/ulsuPFdfbD

