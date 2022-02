Gjatë bashkëbisedimit me gazetarët shqiptarë në Washinton, Rama u pyet nëse presidenti Ilir Meta do të kishte të njëjtin fat si Sali Berisha nëse GJK do të shkarkojë.

Kryeministri tha se duke se Meta është në gjykim nga Gjykata Kushtetuese nuk do të donte të flistë për këtë deri në përfundimin e procesit.

“Nuk janë telepati por analiza. Duke qenë se Ilir Meta është në gjykim nga Gjykata Kushtetuese nuk do doja të bija në këtë grackë që më ngrite me shumë buzëqeshje”, tha Rama. /albeu.com